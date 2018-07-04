Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Doğuş'un yeni transferi 'da

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş'un yeni transferi <a href="/index/joffrey-lauvergne?id=8ebe8442-74cf-4f15-8d05-b7372d877c64" class="" rel="tag">Joffrey Lauvergne</a> <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da

    Doğuş Basketbol Takımı'nın anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de forması giyen Fransız pivot , ’a geldi.

    Bugün akşam saatlerinde 'na inen Doğuş yetkilileri karşıladı. Havalimanında Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lauvergne, "Çok mutluyum. 'de oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. gibi bir koçla çalışacak olmak gurur verici. Bogdan ile de çok konuştuk; bana , ve Koç'la ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum" dedi.
    1. 4.7.2018 23:08
    2. Güncelleme: 4.7.2018 23:08
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