Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne, İstanbul’a geldi.
- 4.7.2018 23:08
- Güncelleme: 4.7.2018 23:08
- Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
- Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
- Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
- Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
- Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
-
Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
-
Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.