Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'la anlaştı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'la anlaştı

    Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'la anlaştı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , eski oyuncusu 'ı transfer etti.

    'dan yapılan açıklamada, 4 numara pozisyonunda mücadele eden 'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkan Karaman, yeniden Karşıyaka'da olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

    Başarılı bir sezon dileğinde bulunan İlkan Karaman, "Yeniden Karşıyaka taraftarının önünde olmaktan ve Karşıyaka formasını terleteceğim için sabırsızlanıyorum. İnşallah özlediğim Karşıyaka atmosferine bir an önce kavuşup, taraftarlarımızın desteği ile başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

    Daha önce TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, , Beşiktaş Sompo Japan ve formaları giyen 28 yaşındaki İlkan Karaman, son olarak Demir İnşaat Büyükçekmece kadrosunda yer alıyordu.

    1. 3.7.2018 19:30
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