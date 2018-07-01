Anadolu Efes, Adrien Moerman'ı transfer etti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Barcelona Lassa'da tamamlayan 1988 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir artı bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Moerman, geçmiş sezonlarda Darüşşafaka ile Banvit formaları da giydi.
- 1.7.2018 17:14
- Güncelleme: 1.7.2018 17:14
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
- Galatasaray Trezeguet'nin alternatifini belirledi: Belçika'lı Nacer Chadli
- Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
- Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye
- Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rennes'den: Ramy Bensebaini
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Anadolu Efes, Adrien Moerman'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.