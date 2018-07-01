Anadolu Efes, Adrien Moerman'ı transfer etti – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    , 'ı transfer etti

    Anadolu Efes, Adrien Moerman'ı transfer etti

    Erkek Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet 'ı kadrosuna kattı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Lassa'da tamamlayan 1988 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir artı bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Moerman, geçmiş sezonlarda ile Banvit formaları da giydi.

    1. 1.7.2018 17:14
    2. Güncelleme: 1.7.2018 17:14
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