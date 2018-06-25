Darüşşafaka'dan kadroya takviye
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Letonyalı Peiners'i transfer etti

    Darüşşafaka, Letonyalı Peiners'i transfer etti

    Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Letonyalı forvet 'i kadrosuna kattı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Letonya'nın Lietkabelis Panevezys takımında geçiren 2,05 metre boyundaki Peiners ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, " ailesi olarak yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

    1. 25.6.2018 14:17
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