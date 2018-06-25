Darüşşafaka, Letonyalı Peiners'i transfer etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Letonya'nın Lietkabelis Panevezys takımında geçiren 2,05 metre boyundaki Peiners ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Darüşşafaka ailesi olarak yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.