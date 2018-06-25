Darüşşafaka, Letonyalı Peiners'i transfer etti
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Letonyalı forvet Zanis Peiners'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Letonya'nın Lietkabelis Panevezys takımında geçiren 2,05 metre boyundaki Peiners ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Darüşşafaka ailesi olarak yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.
- 25.6.2018 14:17
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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