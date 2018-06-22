Basketbol Süper Ligi’nde yabancı oyuncu sayısı 6'dan 5'e indirildi – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    ’nde sayısı 6'dan 5'e indirildi

    Basketbol Süper Ligi’nde yabancı oyuncu sayısı 6'dan 5'e indirildi

    Türkiye Federasyonu (), Tahincioğlu Basketbol 'nde yer alacak sayısıyla ilgili değişiklik yaptı. Mevcut dönemde uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile birlikte beşe indirilmesine karar verdi.

    Türk oyuncuların daha fazla süre almalarını istediklerin için bu değişikliği yaptıklarını ifade eden Başkanı , "Türk sporcularımızın takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmaları çok önemli. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, Ay-yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

    "OYUNCULARIMIZIN BU ÇOK KIYMETLİ FIRSATI DEĞERLENDİRECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"
    Federasyon olarak kulüplerle karar sürecinde sürekli değerlendirmelerde bulunduklarını da belirten Türkoğlu, "Amacımız, ailesinin tüm değerli paydaşlarını hak ettiğimiz büyük başarılar için doğru ve milli bir hedef etrafında kenetlemekti. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Federasyon olarak, ve kulüplerimizin başarılarını her alanda sürdürebilmeleri için desteğimiz artarak sürecek. Oyuncularımızın bu çok kıymetli fırsatı değerlendireceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Yabancı oyuncusu sayısı ile ilgili karar gelecek sezondan itibaren geçerli olacak ve iki yıl boyunca Tahincioğlu Basketbol 'nde beş kuralı devam edecek.

    1. 22.6.2018 16:45
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