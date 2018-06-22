Anadolu Efes'te transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, kadrosunu Rodrigue Beaubois ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

30 yaşındaki Beaubois, 1.88 metre boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor.