Anadolu Efes'te transfer – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'te transfer

    Anadolu Efes'te transfer

    takımlarından , kadrosunu ile güçlendirdi.

    takımlarından , kadrosunu ile güçlendirdi.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    30 yaşındaki Beaubois, 1.88 metre boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor.

    1. 22.6.2018 01:40
    2. Güncelleme: 22.6.2018 01:40
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