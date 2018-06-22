Anadolu Efes'te transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, kadrosunu Rodrigue Beaubois ile güçlendirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, kadrosunu Rodrigue Beaubois ile güçlendirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
30 yaşındaki Beaubois, 1.88 metre boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor.
- 22.6.2018 01:40
- Güncelleme: 22.6.2018 01:40
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Anadolu Efes'te transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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