Cedi Osman: "Gücümüzü taraftardan alıyoruz" – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    : "Gücümüzü taraftardan alıyoruz"

    Cedi Osman: "Gücümüzü taraftardan alıyoruz"

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın NBA patentli oyuncularından , FIBA 'nde ve ile oynanacak karşılaşmalarda Ankaralı basketbolseverlerin desteğini yoğun şekilde hissedeceklerini belirtti.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın NBA patentli oyuncularından , FIBA 'nde ve ile oynanacak karşılaşmalarda Ankaralı basketbolseverlerin desteğini yoğun şekilde hissedeceklerini belirtti. NBA ekiplerinden forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü de İsveç ile yapılacak maçlar için kısa bir süre sonra çalışmalara başlayacağını belirten Cedi, "En büyük amacımız Ukrayna ve İsveç ile oynayacağımız karşılaşmaları kazanmak olacak.

    UKRAYNA DA GÜÇLÜ
    Zorlu iki maç oynayacağız. Ama biz her zaman kendi taraftarımız önünde iyi basketbol oynuyoruz. 'daki iki maçı başarı ile geride bırakmayı hedefliyoruz. Ukrayna'nın iyi bir kadrosunun olduğunu ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Ukrayna ile geçen sene de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Zorlu karşılaşmalar olacak. 'da oynadığımız maçlardaki gibi salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta biz, gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz." dedi.

    1. 17.6.2018
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