NBAde şampiyon Warriors

NBA Finali serisinin 4. maçında Cleveland Cavaliers'ı bir kez daha yenen Golden State Warriors, şampiyonluğunu ilan etti. Salondan 108-85'lik skorla galip ayrılan Warriors, seriyi 4-0 yaparken, üst üste ikinci kez kupanın sahibi olmayı başardı.



KIRIK ELLE OYNADI

Cleveland Cavaliers'in yıldız ismi LeBron James ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Serinin önceki gece oynanan son maçının ardından basının karşısına çıkan LeBron, 4-0 kaybettikleri serinin son 3 karşılaşmasında kırık elle oynadığını açıkladı.