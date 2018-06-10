NBAde şampiyon Warriors – Fotomaç – 10 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    NBAde şampiyon Warriors

    NBAde şampiyon Warriors

    NBA Finali serisinin 4. maçında 'ı bir kez daha yenen , şampiyonluğunu ilan etti.

    NBA Finali serisinin 4. maçında 'ı bir kez daha yenen , şampiyonluğunu ilan etti. Salondan 108-85'lik skorla galip ayrılan Warriors, seriyi 4-0 yaparken, üst üste ikinci kez kupanın sahibi olmayı başardı.

    KIRIK ELLE OYNADI
    'in yıldız ismi LeBron James ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Serinin önceki gece oynanan son maçının ardından basının karşısına çıkan LeBron, 4-0 kaybettikleri serinin son 3 karşılaşmasında kırık elle oynadığını açıkladı.

    1. 10.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NBAde şampiyon Warriors haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN