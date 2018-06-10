NBAde şampiyon Warriors
NBA Finali serisinin 4. maçında Cleveland Cavaliers'ı bir kez daha yenen Golden State Warriors, şampiyonluğunu ilan etti.
NBA Finali serisinin 4. maçında Cleveland Cavaliers'ı bir kez daha yenen Golden State Warriors, şampiyonluğunu ilan etti. Salondan 108-85'lik skorla galip ayrılan Warriors, seriyi 4-0 yaparken, üst üste ikinci kez kupanın sahibi olmayı başardı.
KIRIK ELLE OYNADI
Cleveland Cavaliers'in yıldız ismi LeBron James ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Serinin önceki gece oynanan son maçının ardından basının karşısına çıkan LeBron, 4-0 kaybettikleri serinin son 3 karşılaşmasında kırık elle oynadığını açıkladı.
- 10.6.2018
-
Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
-
Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
-
Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
NBAde şampiyon Warriors haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.