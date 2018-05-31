Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off: Anadolu Efes: 94 - TOFAŞ: 88
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı TOFAŞ'ı 94-88 yenerek durumu 2-1'e getirdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Osman Sinan İşgüder xx
Anadolu Efes: Weems xx 15, Motum x 9, Simon xx 11, Doğuş x 2, Dunston xx 13, Brown xx 7, McCollum xxx 34, Birkan x 3
Başantrenör: Ergin Ataman
TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 18, Josh Owens xx 11, Pierria Henry x 3, Sammy Mejia x 1, Tony Crocker xxx 31, Barış Ermiş x 4, Kenny Kadji xx 12, Yiğit Arslan x 2, Muhsin Yaşar x 4, Berkan Durmaz x 2
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 24-19 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 48-37 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 65-56 (Anadolu Efes Lehine)
5 Faul Alan: Dunston (Anadolu Efes)
- 31.5.2018 22:49
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off: Anadolu Efes: 94 - TOFAŞ: 88 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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