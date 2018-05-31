Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off: Anadolu Efes: 94 - TOFAŞ: 88 – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    play-off: : 94 - : 88

    <a href="/index/tahincioglu-basketbol-super-ligi?id=6336bc59-d761-420d-b9fd-a871369171dc" class="" rel="tag">Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi</a> play-off: <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>: 94 - <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a>: 88

    play-off yarı final serisinin üçüncü maçında , sahasında karşılaştığı 'ı 94-88 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

    play-off: : 94 - : 88


    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Osman Sinan İşgüder xx
    Anadolu Efes: Weems xx 15, Motum x 9, Simon xx 11, Doğuş x 2, Dunston xx 13, Brown xx 7, McCollum xxx 34, Birkan x 3
    Başantrenör:
    TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 18, Josh Owens xx 11, Pierria Henry x 3, Sammy Mejia x 1, Tony Crocker xxx 31, x 4, Kenny Kadji xx 12, Yiğit Arslan x 2, Muhsin Yaşar x 4, Berkan Durmaz x 2
    Başantrenör:
    1. Periyot: 24-19 ( lehine)
    Devre: 48-37 ( lehine)
    3. Periyot: 65-56 (Anadolu Efes Lehine)
    5 Faul Alan: Dunston (Anadolu Efes)
    1. 31.5.2018 22:49
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