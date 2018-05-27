Potada yarı final heyecanı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Potada yarı final heyecanı

    Potada yarı final heyecanı
    Erkekler Play-Off yarı final serisi bugün Tofaş ile arasında oynanacak müsabakayla başlıyor. Zorlu karşılaşma saat 18.15'te Bursa Salonu'nda yapılacak. Seride 3 galibiyet alan takım adını finale yazdıran ekip olacak.
    1. 27.5.2018
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