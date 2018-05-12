Basketbol Gençler Ligi'nde finalin adı Darüşşafaka - Anadolu Efes – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'nde finalin adı -

    Basketbol Gençler Ligi'nde finalin adı Darüşşafaka - Anadolu Efes

    Bu sezon ilk kez düzenlenen 'nde Dörtlü Final ilk maçları sonunda ve , rakiplerini yenerek finale yükseldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında , Banvit'i 29 sayı farkla 99-70 yendi.

    ise Fenerbahçe Doğuş'u 18 sayı farkla 86-68 yenerek adını finale yazdırdı.

    Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasındaki yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçı saat 16.30'da başlayacak. Banvit ile Fenerbahçe ise saat 14.00'te üçüncülük maçına çıkacak

    1. 12.5.2018 10:44
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