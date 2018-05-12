Basketbol Gençler Ligi'nde finalin adı Darüşşafaka - Anadolu Efes

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Darüşşafaka, Banvit'i 29 sayı farkla 99-70 yendi.

Anadolu Efes ise Fenerbahçe Doğuş'u 18 sayı farkla 86-68 yenerek adını finale yazdırdı.

Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasındaki yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçı saat 16.30'da başlayacak. Banvit ile Fenerbahçe ise saat 14.00'te üçüncülük maçına çıkacak