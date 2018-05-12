Basketbol Gençler Ligi'nde finalin adı Darüşşafaka - Anadolu Efes
Bu sezon ilk kez düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'nde Dörtlü Final ilk maçları sonunda Darüşşafaka ve Anadolu Efes, rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Darüşşafaka, Banvit'i 29 sayı farkla 99-70 yendi.
Anadolu Efes ise Fenerbahçe Doğuş'u 18 sayı farkla 86-68 yenerek adını finale yazdırdı.
Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasındaki yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçı saat 16.30'da başlayacak. Banvit ile Fenerbahçe ise saat 14.00'te üçüncülük maçına çıkacak
- 12.5.2018 10:44
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
Basketbol Gençler Ligi'nde finalin adı Darüşşafaka - Anadolu Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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