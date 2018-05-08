Fenerbahçe Doğuş seriye devam – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Doğuş seriye devam

    Fenerbahçe Doğuş seriye devam

    Tahincioğlu Süper Ligi 29'uncu hafta mücadelesinde Doğuş, deplasmanda Basketbol'u 83-79 mağlup etti.

    Tahincioğlu Süper Ligi 29'uncu hafta mücadelesinde Basketbol, Doğuş'a 83-79 mağlup oldu.

    Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

    SALON: Sakarya
    HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Mehmet Şahin
    SAKARYA BŞB BASKET: Can Korkmaz 5 (x), James Metecan Birsen 8 (xx), Mustafa Kırcalı (x), Moustapha Fall 8 (xx), Nathan Boothe 7 (xx), Nikola Jankovic 2 (x), Lazeric Jones 9 (xxx), CJ Harris 13 (xxx), Mehmet Özdoğan 7 (xx), Gian Lopez 20 (xxx), Agah Kızılkaya (x)
    FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet Düverioğlu 4 (x), Brad Wanamaker 10 (xxx), Jan Vesely 5 (x), Marko Guduric 2 (x), Luigi Datome 11 (xxx), Ali Muahmmed 14 (xxx), Barış Hersek (x), Egehan Arna 5 (x), James Nunnaly 8 (xx), Jason Thampson 17 (xxx), 7 (xx), (x)
    1'İNCİ PERİYOT: 17-24
    İLK YARI: 42-51
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-67

    1. 8.5.2018 22:37
    2. Güncelleme: 8.5.2018 22:40
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