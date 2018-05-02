Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Doğuş'un final-four maç programı açıklandı!

    Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı!

    Doğuş'un üst üste 3. kez katılacağı final-four'un maç programı açıklandı

    18 Mayıs'ta oynanacak final-four yarı final maç programı şöyle;

    18.00 Doğuş - Zalgiris

    21.00 CSKA -

    1. 2.5.2018 15:23
    2. Güncelleme: 2.5.2018 15:56
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