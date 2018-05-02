Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı!
Fenerbahçe Doğuş'un üst üste 3. kez katılacağı Euroleague final-four'un maç programı açıklandı
18 Mayıs'ta oynanacak Euroleague final-four yarı final maç programı şöyle;
18.00 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris
21.00 CSKA - Real Madrid
- 2.5.2018 15:23
- Güncelleme: 2.5.2018 15:56
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Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı!
Toplam 1
Yorum
Cem Üst üste 4. kez Euroleague final-four'a katılıyoruz
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Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
Toplam 5
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca iyi ama taktığı futbolcuyu dışlıyor,oynatmıyor.Bu da bizce yanlış.Bir türlü esnek ve yenilikci olamıyor.Kulüp,oyuncu kaybediyor .
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 10
Yorum
bjk Başkan tranferde çuvalladın.Cenkin parasını heba ettin. Bundan sonrası nafile.
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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