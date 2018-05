Fenerbahçe Doğuş – Zalgris maçı ne zaman, saat kaçta?

Final Four mücadelesinde Zalgiris Kaunas'ın karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Euroleague Final Four mücadelesini sürdüren diğer takımların da mücadelelerini tamamlamaların ardından netlik kazanacak olan yarı final mücadeleleri, mayıs ayının içerisinde ekrana gelecek. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Final Four mücadelesi ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN FİNAL FOUR BASKET MAÇLARI NE ZAMAN?

Final Four aşamasına kalan Fenerbahçe, rakibi Zalgiris Kaunas ile 18 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Üçüncülük maçı ve şampiyonluk karşılaşması ise 20 Mayıs Pazar günü oynanacak.

BİLET FİYATLARI 700 İLA 1000 ARASI DEĞİŞİYOR

Karşılaşmayı Belgrad'daki spor salonunda canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın çok az sayıda kalan biletleri, 700 ile 1000 lira arasından alıcı buluyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGRİS SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş - Zalgris arasında oynanacak Final Four maçının başlama saati olarak 18.00 belirlendi.