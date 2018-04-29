Beşiktaş, Karşıyaka'yı rahat geçti
Karşıyaka’yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 77-63 mağlup ederek 18. galibiyetini aldı. Clark 21, Semih Erden 18 sayıyla önemli katkı sağladı.
PALACİOS GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı forvet Juan Palacios, yaklaşık 3 ay sonra sahalara döndü. Yaklaşık 4 dakika süre alan Palacios skora katkı sağlamadı. Kolombiyalı oyuncu 30 Ocak'ta Telekom Baskets Bonn'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ kolundan sakatlanmış ve uzun süre forma giymemişti.
- 29.4.2018
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
sportmen Şimdi daha net anladınız mı.Federasyon akladığı takımı himayesine almış.Üç takım intihar ederse FB yi şampiyon yapacaklar.Demirören istekli.
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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Aykut Kocaman istifa edecek"
Toplam 2
Yorum
sportmen Bundan sonra hiçbir yerde sahaya çıkamaz.Futbol camiası yıllardan beri adam sandı.Çok çirkin birisiymiş.FB,BJK gerginliğinin birinci sorumlu
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
FB GECMIS; AMA OLSUN DIGER ATTIGIMIZ GOLLERE SAYIN YINE GALIP GELCEKTIK 3:1 OLSUN OZAMAN
Beşiktaş, Karşıyaka'yı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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