Pana çok farklı!
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı, konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-67 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya 20-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan Panathinaikos Superfoods, ilk periyodu 26-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 46-30 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı iyice açan Panathinaikos Superfoods, üçüncü periyodunu 77-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Perşembe günü yine Panathinaikos Superfoods'un ev sahipliğinde yapılacak.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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