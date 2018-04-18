Khimki çok zorladı! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    çok zorladı!

    <a href="/index/khimki?id=8fc90cb4-e3ab-4077-bc7f-ba424b4f9fb1" class="" rel="tag">Khimki</a> çok zorladı!

    THY play-off ilk maçında , sahasında 'yi 98-95 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    THY play-off ilk maçında , sahasında 'yi 98-95 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    Megasport Arena'da iki temsilcisini karşı karşıya getiren maça iyi başlayan , ilk periyodunu 34-25 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 54-46 üstün gitti.

    , üçüncü çeyrekte oyunu dengelese de son periyoda önde giden taraf, 75-72'lik skorla oldu.

    Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin başlarında öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü mücadelenin sonuna kadar koruyarak rakibini 98-95 yendi.

    Play-off serisinde 1-0 öne geçen 'da 22, Othello Hunter 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Khimki'de Alexey Shved'in 22, Egor Vialtsev'in 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Serinin ikinci maçı, yine CSKA Moskova'nın ev sahipliğinde 19 Nisan Perşembe günü oynanacak.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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