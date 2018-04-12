Ersan İlyasova bombaladı! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    bombaladı!

    Ersan İlyasova bombaladı!

    Philadelphia 76ers önceki gece 'ı 121-113 yenip, üst üste 15. galibiyetle kulüp rekoru kırarken, da şov yaptı.

    Philadelphia 76ers önceki gece 'ı 121-113 yenip, üst üste 15. galibiyetle kulüp rekoru kırarken, da şov yaptı. Milli basketbolcu, ilk 5'te başladığı karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2'şer asist ve blok, 1 top çalmayla tamamladı. Yıldız oyuncu, performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynayan isimler arasındaydı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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