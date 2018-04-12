Ersan İlyasova bombaladı!
Philadelphia 76ers önceki gece Atlanta Hawks'ı 121-113 yenip, üst üste 15. galibiyetle kulüp rekoru kırarken, Ersan İlyasova da şov yaptı.
Philadelphia 76ers önceki gece Atlanta Hawks'ı 121-113 yenip, üst üste 15. galibiyetle kulüp rekoru kırarken, Ersan İlyasova da şov yaptı. Milli basketbolcu, ilk 5'te başladığı karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaunt, 2'şer asist ve blok, 1 top çalmayla tamamladı. Yıldız oyuncu, performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynayan isimler arasındaydı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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