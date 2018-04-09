Darüşşafaka, Rusya'da avantaj peşinde – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    , 'da avantaj peşinde

    Darüşşafaka, Rusya'da avantaj peşinde

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelecek.

    kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Toplamda iki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak tamamlayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cuma günü 'nın ev sahipliğinde 'da Volkswagen Arena'da saat 20.15'te oynanacak.

    İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda, şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi günü TSİ 20.00'de Krasnodar'da yapılacak.

    ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:58
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