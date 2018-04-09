Darüşşafaka, Rusya'da avantaj peşinde
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelecek.
Krasnodar kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Toplamda iki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak tamamlayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cuma günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da saat 20.15'te oynanacak.
İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda, şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi günü TSİ 20.00'de Krasnodar'da yapılacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
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Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Alper efendi , maçtan sonra maçı tekrar bir izle bakalım , saha da yokları oynayıp , yürüyordun , milyon euroları almayı biliyorsun yazık.
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Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sayesin de ,adam futboldan soğuyacak , Allah tan Valbuena tripli değil de çıkıp canla başla mücadele ediyor.
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Matador bir açıldı pir açıldı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lig bitti adam gol atmaya başladı , belki sezon sonu talibi çıkar da kurtuluruz.
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