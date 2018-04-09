Darüşşafaka, Rusya'da avantaj peşinde

Krasnodar kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Toplamda iki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak tamamlayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cuma günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da saat 20.15'te oynanacak.

İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda, şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi günü TSİ 20.00'de Krasnodar'da yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.