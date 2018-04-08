Pınar Karşıyaka evinde Yeşilgiresun'u devirdi – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    evinde Yeşilgiresun'u devirdi

    Pınar Karşıyaka evinde Yeşilgiresun'u devirdi

    'nin 24. haftasında , 'u 77-71 mağlup etti.

    'nin 24. haftasında , 'u 77-71 mağlup etti.

    Pınar Karşıyaka bu sonuçla 9. galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 16. kez mağlup oldu.

    temsilcisi, Waters ve Banic'in sayılarıyla müsabakanın ilk 3 dakikasını 7-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Kennedy'nin son saniyelerde gelen sayısıyla ilk çeyreği 10 sayı üstünlükle tamamladı: 24-14.

    Karşılaşmanın ikinci periyodunun ilk dakikalarında Jefferson'un sayılarıyla etkili olan konuk ekibe ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, Wood'un üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 11 sayıya (37-26) çıkardı. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-35 önde gitti.

    Maçın 3. periyodunda üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, yine dışarıdan sayılar üretti. Jones'un üç sayılık basketiyle bu sefer 12 sayılık fark (57-45) yakalayan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 59-50 önde girdi.

    Mücadeleyi bırakmayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. periyotta Boynton'ın sayılarıyla 35. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 62-61. Kalan sürede hata yapmayan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 77-71 kazandı.

    Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

    Hakemler: Ozan Çakar, Zafer Yılmaz, İsmail Aydın

    Pınar Karşıyaka: Banic 10, Waters 16, Kennedy 14, Jones 9, Erdi Gülaslan 7, Akif Egemen Güven 10, Wood 6, Metin Türen 3, Allen 2

    Yeşilgiresun Belediyespor: Leon Harun Apaydın, Dragicevic 6, Buford 8, Boynton 11, Jefferson 19, James 15, Williams 6, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran

    1. Periyot: 24-14

    Devre: 44-35

    3. Periyot: 59-50

    Beş faulle çıkan: 35.55 Williams (Yeşilgiresun Belediyespor)

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
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