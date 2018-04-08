Pınar Karşıyaka evinde Yeşilgiresun'u devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor'u 77-71 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka bu sonuçla 9. galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 16. kez mağlup oldu.

İzmir temsilcisi, Waters ve Banic'in sayılarıyla müsabakanın ilk 3 dakikasını 7-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Kennedy'nin son saniyelerde gelen sayısıyla ilk çeyreği 10 sayı üstünlükle tamamladı: 24-14.

Karşılaşmanın ikinci periyodunun ilk dakikalarında Jefferson'un sayılarıyla etkili olan konuk ekibe Akif Egemen ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, Wood'un üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 11 sayıya (37-26) çıkardı. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-35 önde gitti.

Maçın 3. periyodunda üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, yine dışarıdan sayılar üretti. Jones'un üç sayılık basketiyle bu sefer 12 sayılık fark (57-45) yakalayan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 59-50 önde girdi.

Mücadeleyi bırakmayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. periyotta Boynton'ın sayılarıyla 35. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 62-61. Kalan sürede hata yapmayan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 77-71 kazandı.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Ozan Çakar, Zafer Yılmaz, İsmail Aydın

Pınar Karşıyaka: Banic 10, Waters 16, Kennedy 14, Jones 9, Erdi Gülaslan 7, Akif Egemen Güven 10, Wood 6, Metin Türen 3, Allen 2

Yeşilgiresun Belediyespor: Leon Harun Apaydın, Dragicevic 6, Buford 8, Boynton 11, Jefferson 19, James 15, Williams 6, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran

1. Periyot: 24-14

Devre: 44-35

3. Periyot: 59-50

Beş faulle çıkan: 35.55 Williams (Yeşilgiresun Belediyespor)