Real Madrid normal sezonu galibiyetle noktaladı! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    normal sezonu galibiyetle noktaladı!

    Real Madrid normal sezonu galibiyetle noktaladı!

    Basketbol 30. haftasında kendi sahasında, ’i 106-86 yendi.

    Basketbol 30. haftasında kendi sahasında, 'i 106-86 yendi.

    Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 27–28 Brose Bamberg üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 53-50 Real Madrid önde kapattı.

    Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 82-69 önde kapatarak, müsabakadan 106-86 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada en skorer isim 23 sayı atan Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph oldu.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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