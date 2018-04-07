Real Madrid normal sezonu galibiyetle noktaladı!
Basketbol THY Avrupa Ligi 30. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Brose Bamberg’i 106-86 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi 30. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Brose Bamberg'i 106-86 yendi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 27–28 Brose Bamberg üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 53-50 Real Madrid önde kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 82-69 önde kapatarak, müsabakadan 106-86 galip ayrıldı.
Karşılaşmada en skorer isim 23 sayı atan Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph oldu.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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