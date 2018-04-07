Galatasaray Play-Off potasından uzaklaşıyor – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Play-Off potasından uzaklaşıyor

    Galatasaray Play-Off potasından uzaklaşıyor

    ’nin 24. haftasında Odeabank, evinde karşılaştığı ’a 90-83’lük skorla mağlup etti.

    'nin 24. haftasında Odeabank, evinde karşılaştığı 'a 90-83'lük skorla mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Owens ve Morgan ile sayılar bulan TOFAŞ, 10-9 öne geçti, Meija ve Henry'nin de devreye girmesiyle farkı açarak skoru 20-9'a getirdi. Son bölümde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da ekibi buna izin vermedi ve periyodu 9 sayı farkla 25-16 önde tamamladı. İkinci periyoda savunmada daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Hardy, Hendrix ve Summers'ın sayılarıyla farkı 4'e indirdi. (26-30) Daha sonra Morgan ve Crocker ile cevap veren TOFAŞ, skoru 35-28 yaptı. Son anlarda Galatasaray, Hendrix ile etkili olmaya çalışsa da devreye 43-41 geride girdi.

    Üçüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, hücumda takım halinde gösterdiği iyi oyunla ivmeyi kendi tarafına çevirdi ve Summers'ın basketi ile 46-45 öne geçti. Juskevicius, Renfroe ve Hardy'nin basketleri farkı açan Galatasaray, Crocker'ın son saniye üçlüğüne engel olamasa da periyodu 69-64 önde tamamladı.

    Son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, Galatasaray'ın geri dönmesine izin vermedi ve parkeden skorla 90-83'lük skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Bursa ekibi, 19. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 14. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri ise TOFAŞ'ta 26 sayı ile oynayan Morgan oldu.

    Hafta içi aşil tendonundaki kopma nedeniyle ameliyat olan TOFAŞ Başantrenörü , tekerlekli sandalye ile sahaya çıktı. Takımın başında ise yardımcı antrenör yer aldı.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Ali Şakacı xx, Mehmet Şahin xx
    Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 15, Taylor x 2, Juskevicius xxx 11, Mehmet Yağmur xx 3, Hendrix xxx 12, Ege x 4, Renfroe xx 9, Summers xx 7, Preldciz xx 5, Göksenin Köksal xxx 15
    Başantrenör: Oktay Mahmuti
    TOFAŞ: Morgan xxx 23, Barış x, Yiğit x, Crocker xxx 15, Meija xxx 18, Henry xx 4, Owens xx 12, Kadji xxx 14, Muhsin x
    Yardımcı Antrenör: Yalçın Kuçüközkan
    1. Periyot: 16-25 (TOFAŞ lehine)
    Devre: 41-43 (TOFAŞ lehine)
    3. Periyot: 69-64 (Galatasaray lehine)
    5 faulle çıkan: Summers (38.40) (Galatasaray Odeabank)
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Play-Off potasından uzaklaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN