Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.00 Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

Yarın:

13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece (Anadolu Üniversitesi)

15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Nisan Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)

15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)

8 Nisan Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji (Beylikdüzü)

15.00 Petkim Spor-Karesispor (İzmir ENKA)

15.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

16.00 Yalova Group Belediye-Ankara DSİ (Yalova 90. Yıl)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor (Ankara)

16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar (TOBB ETÜ)

17 Nisan Salı:

16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)