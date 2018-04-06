Basketbolda haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.00 Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
Yarın:
13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Nisan Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)
15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)
8 Nisan Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Edip Buran)
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji (Beylikdüzü)
15.00 Petkim Spor-Karesispor (İzmir ENKA)
15.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
16.00 Yalova Group Belediye-Ankara DSİ (Yalova 90. Yıl)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor (Ankara)
16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar (TOBB ETÜ)
17 Nisan Salı:
16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:23
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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