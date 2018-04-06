Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Bugün:

    20.00 Darüşşafaka-İstanbul (Volkswagen Arena)

    Yarın:

    13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece ()

    15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ()

    17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ ()

    20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

    8 Nisan Pazar:

    13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)

    15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

    17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Karşıyaka Atatürk)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Adana Atatürk)

    14.00 OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

    14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    8 Nisan Pazar:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Edip Buran)

    14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji (Beylikdüzü)

    15.00 Petkim Spor-Karesispor (İzmir ENKA)

    15.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

    16.00 Group Belediye-Ankara DSİ (Yalova 90. Yıl)

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor (Ankara)

    16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

    17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket (Mustafa Dağıstanlı)

    17.30 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar (TOBB ETÜ)

    17 Nisan Salı:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN