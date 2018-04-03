Banvit elendi! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    elendi!

    Banvit elendi!

    FIBA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden , ilk maçı 77-85 kaybetmesi nedeni ile elendi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden , ilk maçı 77-85 kaybetmesi nedeni ile elendi.

    Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi. Evindeki ilk maçı 77-85 kaybeden Banvit, finale kalamadı.

    Deplasmanda oynadığı maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyodu 42-37 kazandı. Üçüncü çeyreği de 55-52 önde tamamlayan Banvit, mücadeleden de 75-74 galip ayrıldı
    .
    Evindeki maçı ise 77-85 kaybeden Banvit, şampiyonadan elendi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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