Banvit elendi!
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden Banvit, ilk maçı 77-85 kaybetmesi nedeni ile elendi.
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi. Evindeki ilk maçı 77-85 kaybeden Banvit, finale kalamadı.
Deplasmanda oynadığı maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyodu 42-37 kazandı. Üçüncü çeyreği de 55-52 önde tamamlayan Banvit, mücadeleden de 75-74 galip ayrıldı
.
Evindeki maçı ise 77-85 kaybeden Banvit, şampiyonadan elendi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:41
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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