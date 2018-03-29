Anadolu Efes Barça’ya karşı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Barça’ya karşı

    Anadolu Efes Barça’ya karşı

    'nde iddiası olmayan , bugün 'yı konuk edecek.

    'nde iddiası olmayan , bugün 'yı konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak maç 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı temsilcimiz 89-85 kazanmıştı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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