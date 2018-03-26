Ergin Ataman: “Kontrol tamamen bizdeydi”
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Oynanan müsabakada kontrol tamamen bizdeydi” dedi.
BROCK MOTUM: "ZOR BİR HAFTA OLDU"
Türkiye Kupası finalinden sonra bu maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Anadolu Efes oyuncusu Motum, "Bizim için zorlu bir hafta oldu. Euroleague'de çift maç oynadığımız bir haftaydı ve bu maçı kazanmalıydık. Şimdi tam takım halindeyiz ve umarım Türkiye Ligi'ni güçlü bitirmek için bir ivme yakalayabiliriz" dedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:20
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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