“Dağınık bir oyun sergiledik”
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, dağınık bir oyun sergileyip akıllı seçimler yapamadıklarını söyledi.
BARIŞ ERMİŞ: "ANADOLU EFES'İ KUTLUYORUM"
TOFAŞ oyuncusu Barış Ermiş ise Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Bizden daha akıllı basket oynadılar. Biz onların zaaflarını biliyorduk ama onlar bizim zaaflarımızı daha iyi kullandı. İlk yarı çok gereksiz top kayıpları yaptık. Bu tip maçlar birkaç top kaybına bakıyor. 2 maç üst üste kaybettik. İyi çalışıp daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:19
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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