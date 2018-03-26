“Dağınık bir oyun sergiledik” – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    “Dağınık bir oyun sergiledik”

    “Dağınık bir oyun sergiledik”

    Başantrenörü , dağınık bir oyun sergileyip akıllı seçimler yapamadıklarını söyledi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında evinde 'ı 87-79 mağlup etti. Müsabaka ardından konuşan TOFAŞ Başantrenörü , kötü oynadıklarını ifade ederek, "Dağınık bir oyun sergiledik. Akıllı seçimler yapamadık. İkinci yarının sonunda oyun kitlendiğinde 8 sayıyla devreyi geride kapadık. Gerekli reaksiyonu gösteremedik. Oluşan farkı takımca iyi basketbol oynasaydık geri döndürme ihtimalimiz vardı. Tekrar yakalama şansımız varken yeniden fark oluştu. Açıkçası oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Ligde Anadolu Efes yükselmek istiyor. Onlara karşı iyi oynamak için sertliğe reaksiyon vermek lazım. Ama biz çok hata yaptık. Bunlardan ders alacağız. Bir anda her şeyi yapmak kolay değil. Nasıl geldiğimizi iyi bilmemiz gerekli. Basit ama bizi oralara getiren unsurlara sahip çıkmak lazım. Kendi basketbol seviyemizi ve direncini yukarıya çıkartacağız" diye konuştu.

    BARIŞ ERMİŞ: "ANADOLU EFES'İ KUTLUYORUM"
    TOFAŞ oyuncusu Barış Ermiş ise Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Bizden daha akıllı basket oynadılar. Biz onların zaaflarını biliyorduk ama onlar bizim zaaflarımızı daha iyi kullandı. İlk yarı çok gereksiz top kayıpları yaptık. Bu tip maçlar birkaç top kaybına bakıyor. 2 maç üst üste kaybettik. İyi çalışıp daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:19
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