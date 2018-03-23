DAÇKA final aşkına – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    final aşkına

    <a href="/index/dacka?id=4d3659d2-daae-4a45-a548-d8a19cb5cfbf" class="" rel="tag">DAÇKA</a> final aşkına

    ULEB 'ndaki temsilcimiz final için parkeye çıkıyor.

    ULEB 'ndaki temsilcimiz final için parkeye çıkıyor. Yeşil-siyahlılar, bugün yarı final ikinci maçında Alman ekibi 'e konuk olacak. İlk maçı 76-74 kazanan , 22.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak mücadeleden galibiyetle ayrılırsa adını finale yazdıracak. Serinin uzaması halinde üçüncü ve son karşılaşma 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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