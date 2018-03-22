YDÜ kupa için Macaristan’a – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    kupa için ’a

    YDÜ kupa için Macaristan’a
    TEMSİLCİMİZ 'nin () katılacağı Kadınlar Avrupa Ligi , 'da düzenlenecek. 20 Nisan'da ev sahibi Sopron Basket ile YDÜ, D.Kursk ile de Ekaterinburg final için kapışacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları 22 Nisan'da yapılacak.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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