Pınar Karşıyaka zorlu periyotta

Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 4 maçla lig ve Avrupa'daki yönünü belirleyecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarla bağını koparmak isteyen Kaf-Kaf, 3 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka'yı ağırlayacak.



Bu mücadelenin ardından 6 Şubat Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda PAOK deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde evinde 11 Şubat'ta Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Karşıyaka, 4 maçlık periyodu 13 Şubat'ta Yunan temsilcisi PAOK'u rövanşta konuk edeceği karşılaşmayla tamamlayacak. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu maçlarda forma giyemeyecek.