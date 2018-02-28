Pınar Karşıyaka zorlu periyotta – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    zorlu periyotta

    Pınar Karşıyaka zorlu periyotta

    2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada, 10 Şubat'tan bu yana maç yapmayan , üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak.

    Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 4 maçla lig ve Avrupa'daki yönünü belirleyecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarla bağını koparmak isteyen Kaf-Kaf, 3 Mart Cumartesi günü 'yı ağırlayacak.

    Bu mücadelenin ardından 6 Şubat Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde evinde 11 Şubat'ta 'yle karşılaşacak. Karşıyaka, 4 maçlık periyodu 13 Şubat'ta Yunan temsilcisi PAOK'u rövanşta konuk edeceği karşılaşmayla tamamlayacak. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu maçlarda forma giyemeyecek.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:39
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