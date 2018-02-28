Pınar Karşıyaka zorlu periyotta
2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada, 10 Şubat'tan bu yana maç yapmayan Pınar Karşıyaka, üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak.
Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 4 maçla lig ve Avrupa'daki yönünü belirleyecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarla bağını koparmak isteyen Kaf-Kaf, 3 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
Bu mücadelenin ardından 6 Şubat Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda PAOK deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde evinde 11 Şubat'ta Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Karşıyaka, 4 maçlık periyodu 13 Şubat'ta Yunan temsilcisi PAOK'u rövanşta konuk edeceği karşılaşmayla tamamlayacak. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu maçlarda forma giyemeyecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:39
-
Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
-
Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
-
UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
Pınar Karşıyaka zorlu periyotta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.