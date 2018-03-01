Zafer gecesi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Zafer gecesi

    Zafer gecesi

    Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele eden , çeyrek final ilk maçında Macaristan’da Sopron’u, ise İstanbul’da Bourges’i yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki temsilcimiz ve çeyrek final ilk maçlarından galip ayrılarak önemli bir avantaj yakaladı. Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Macar ekibi Sopron Basket'i 60-55 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'nın Bourges Basket takımını Caferağa'da oynanan maçta 83-67 yenerek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmede ikinci müsabaka, 7 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise G.Saray evinde Girona'ya 65-62 yenildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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