Başkan isyan etti – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Başkan isyan etti

    Başkan isyan etti

    , FIBA’ya tepki gösterdi: Hakem atamaları ve kararları kabul edilemez. Nakic’le ilgili karar alınmazsa ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz

    BasketbolFederasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın İsveç ve Letonya'ya yenildiği Dünya Kupası eleme maçlarının ardından fena patladı. Hakem kararlarına tepki gösteren Türkoğlu, "Atamalar ve kararlar kabul edilemez. Bu zamana kadar yapılmamış hata söz konusu. İsveç maçını grubumuzda bulunan Letonya'dan bir hakem yönetti. Elemelerde oynanan 64 maçta böyle bir şey söz konusu değil. Letonya maçında da verilen faul sayılarında inanılmaz derecede fark vardı. Bu zamana kadar yapılmamış hataların maçlarımıza denk gelmesi manidar" dedi.

    TURGAY DEMİREL'E MESAJ
    FIBA ile olan ilişkilerin zedelenmesini istemediklerini kaydeden Türkoğlu, "FIBA, Hakemler Direktörü Davorin Nakic'le ilgili karar almalı. İstediğimiz değişiklikler yapılana kadar FIBA ile olan ilişkilerimizi gözden geçirme durumumuz olacak. FIBA Avrupa'nın başkanlığını yapan Turgay Demirel'e sormak gerek, 'Türk basketbolunun önüne neden bu tarz engeller çıkıyor?' Hakemler konusunda sadece Türkiye'ye karşı yanlış atama oluyor" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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