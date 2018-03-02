Başkan isyan etti
Hidayet Türkoğlu, FIBA’ya tepki gösterdi: Hakem atamaları ve kararları kabul edilemez. Nakic’le ilgili karar alınmazsa ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz
TURGAY DEMİREL'E MESAJ
FIBA ile olan ilişkilerin zedelenmesini istemediklerini kaydeden Türkoğlu, "FIBA, Hakemler Direktörü Davorin Nakic'le ilgili karar almalı. İstediğimiz değişiklikler yapılana kadar FIBA ile olan ilişkilerimizi gözden geçirme durumumuz olacak. FIBA Avrupa'nın başkanlığını yapan Turgay Demirel'e sormak gerek, 'Türk basketbolunun önüne neden bu tarz engeller çıkıyor?' Hakemler konusunda sadece Türkiye'ye karşı yanlış atama oluyor" açıklamasını yaptı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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