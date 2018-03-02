Anadolu Efes yine mağlup
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.
Anadolu Efes, 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 8. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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