Anadolu Efes yine mağlup – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yine mağlup

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> yine mağlup

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında , deplasmanda İtalya temsilcisi AX 'a 77-64 yenildi.

    , 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX ise 8. galibiyetini elde etti.

    Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX 44-29 üstün girdi.

    Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan , son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yine mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN