Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 86-83 yendi.

Fenerbahçe Doğuş, 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 10. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta İspanya ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.