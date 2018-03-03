Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i deplasmanda 86-83 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 86-83 yendi.
Fenerbahçe Doğuş, 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta İspanya ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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