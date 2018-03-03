Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'i devirdi

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a> <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>'i devirdi

    , 'i deplasmanda 86-83 yendi.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında , deplasmanda temsilcisi 'i 86-83 yendi.

    , 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. ise 10. mağlubiyetini aldı.

    Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.

    Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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