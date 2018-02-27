Tahincioğlu Basketbol Süper Lig takımlarından Eskişehir Basket, 4 Mart Pazar günü Gaziantep Basketbol ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda başantrenör Josep Maria Berrocal yönetimindeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu Sean Marshall, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.
Lige verilen arada yoğun antrenman yaptıklarını ifade eden Marshall, şunları kaydetti:
"Antalya'daki kamptan bu yana en iyi çalıştığımız dönemdi. Herkes çok iyi çalışıyor. Gaziantep ile önemli bir maçımız var. Gaziantep Basketbol maçını kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz. Bu kadar çok maç kaybettikten sonra ligin son sırasında yer alan Gaziantep ile karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. İnanıyorum ki, Gaziantep Basketbol'u yeneceğiz ve yine işler iyi gitmeye başlayacak."
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:11
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
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Hocamız destan yazdı!
Toplam 10
Yorum
asdas Aykuta dünya yildizlarini ver hepsi yedek olur
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