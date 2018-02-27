"Gaziantep Basketbol'u yeneceğiz" – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    " 'u yeneceğiz"

    "<a href="/index/gaziantep?id=789935d2-28ef-4fb6-bb94-315131e0f5dc" class="" rel="tag">Gaziantep</a> <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a>'u yeneceğiz"

    Tahincioğlu Süper Lig takımlarından , 4 Mart Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda başantrenör Josep Maria Berrocal yönetimindeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu Sean Marshall, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

    Lige verilen arada yoğun antrenman yaptıklarını ifade eden Marshall, şunları kaydetti:

    "Antalya'daki kamptan bu yana en iyi çalıştığımız dönemdi. Herkes çok iyi çalışıyor. ile önemli bir maçımız var. maçını kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz. Bu kadar çok maç kaybettikten sonra ligin son sırasında yer alan Gaziantep ile karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. İnanıyorum ki, Gaziantep 'u yeneceğiz ve yine işler iyi gitmeye başlayacak."

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:11
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