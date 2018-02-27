Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda başantrenör Josep Maria Berrocal yönetimindeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu Sean Marshall, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Lige verilen arada yoğun antrenman yaptıklarını ifade eden Marshall, şunları kaydetti:

"Antalya'daki kamptan bu yana en iyi çalıştığımız dönemdi. Herkes çok iyi çalışıyor. Gaziantep ile önemli bir maçımız var. Gaziantep Basketbol maçını kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz. Bu kadar çok maç kaybettikten sonra ligin son sırasında yer alan Gaziantep ile karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. İnanıyorum ki, Gaziantep Basketbol'u yeneceğiz ve yine işler iyi gitmeye başlayacak."