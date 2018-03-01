Gaziantep Basketbol çıkış arıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde puan cetvelinde son sırada bulunan Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Eskişehir Basket deplasmanından mutlu dönmek istediklerini söyledi.
Markovic, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımı toparlamak ve ligde tutabilmek için çaba gösterdiğini belirtti.
Zaman zaman istediklerini yapabilmelerine karşın henüz istenilen çıkışı yakalayamadıklarını ifade eden Markovic, geçen haftalarda galibiyet için çalışsalar da başarılı olamadıklarını kaydetti.
Kaybedilen her puanın kendileri açısından dezavantaj oluşturduğuna işaret eden Markovic, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehir Basket maçının önemli olduğunu anlattı.
Bu maçı kazanmak zorunda olduklarına dikkati çeken Markovic, "Ligin bitmesine az zaman kaldı. O yüzden artık hata yapmaya çok fazla tahammülümüz yok. Seri galibiyetler alıp alt sıralardan kurtulmamız lazım. Bu anlamda oyuncularıma sürekli olarak bunu anlatıyorum. Eskişehir deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz." diye konuştu.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 3
Yorum
tekin ne alaka aykut kocaman 3 temmuz sürecinde ali koçla omuz omuza mücadele etmiş bir hoca ali koçun aykut hocadan kolay kolay vazgeçmez
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reis aziz yildirim cek git ya cek git yeter
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fikri temizel bizmkiler tavuk yumurta yapdığı zaman gıdaklar bizimkiler de aynı tavuk gibi bir futbolcu alacakları zaman dünyaya duyuruyorlar lar sonradad
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