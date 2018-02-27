Yeşilgiresun Belediyespor çıkış arıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4 Mart Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, kalan haftalarda iç saha maçlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.
Kandemir, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürdüklerini belirtti.
Çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğine işaret eden Kandemir, "Kalan haftalarda korkulu rüya görmemek adına iç saha maçlarımızı kaybetmememiz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına galibiyet elde etmek için çıkacağız. Son topa kadar da en iyi şekilde mücadele ederek kazanacağımıza inanıyoruz. Kazanarak alt sıralardan uzaklaşacağız." dedi.
Ahmet Kandemir, saha ve seyirci avantajının kendilerinden yana olduğunu kaydederek, "Belki de sezon genelinde taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımız olduğu karşılaşamaya çıkacağız. Giresun halkını maça bekliyoruz. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak parkeden mutlu ayrılan taraf olacağız." diye konuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:55
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Trabzonspor için kritik hafta
Toplam 2
Yorum
onur kıvrak dev maçlarda kayıp... hocam onur kıvrak geçen yıl takımım batırdı..talisca dan yediği gol tamamen rezillikti..ben kalecimizden korkuyorum...yoksa iç sahahda ts as
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 14
Yorum
hakan satıcı alper potu sede ğoll belıyom
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Beşiktaş'ı yeneriz
Toplam 17
Yorum
burak yok ts kora kor oynar... onur kıvrak adam gibib sağlam üstüne düşeni yapsın yeter...
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