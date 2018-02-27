Yeşilgiresun Belediyespor çıkış arıyor

Kandemir, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürdüklerini belirtti.

Çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğine işaret eden Kandemir, "Kalan haftalarda korkulu rüya görmemek adına iç saha maçlarımızı kaybetmememiz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına galibiyet elde etmek için çıkacağız. Son topa kadar da en iyi şekilde mücadele ederek kazanacağımıza inanıyoruz. Kazanarak alt sıralardan uzaklaşacağız." dedi.

Ahmet Kandemir, saha ve seyirci avantajının kendilerinden yana olduğunu kaydederek, "Belki de sezon genelinde taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımız olduğu karşılaşamaya çıkacağız. Giresun halkını maça bekliyoruz. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak parkeden mutlu ayrılan taraf olacağız." diye konuştu.