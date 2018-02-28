En iyisi Obra
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zaman zaman gerginlikler yaşadığı F.Bahçe’nin hocası Zeljko Obradovic’e zeytin dalı uzattı
FAVORİM CSKA
Geçen sezon favori gördüğü Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazandığını ancak bu sezon favorisinin Rus ekibi CSKA Moskova olduğunu belirten usta hoca, "F.Bahçe Doğuş yine Dörtlü Final'e kalır gibi duruyor. Avrupa'daki en tecrübeli hocaya sahipler. Şansları olabilir" diyerek arasının açık olduğu Zeljko Obdadovic'e zeytin dalı uzattı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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