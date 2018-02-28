En iyisi Obra – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    En iyisi Obra

    En iyisi Obra

    Başantrenörü , zaman zaman gerginlikler yaşadığı F.Bahçe’nin hocası ’e zeytin dalı uzattı

    Basketbol Takımı Başantrenörü , lacivert- beyazlı kulübün hedefinin her zaman bütün kulvarlarda şampiyonluk olduğunu söyledi. Ataman "Anadolu Efes, yıllarca kupalarda, ligde final oynamaya, şampiyon olmaya alışkın bir takım. Bu sezon kötü ve şanssız bir başlangıç herkesin moralini bozmuştu. Bundan sonra kısa vadede hedef ligi ilk 3 içinde bitirip ondan sonra da playoff'larda yine şampiyonluk mücadelesi vermek olacak" diye konuştu. Asıl hedeflerinin THY Avrupa Ligi'nde başarıyı yakalamak olduğunu ifade eden Ataman, "Anadolu Efes'i önümüzdeki sezonlarda Dörtlü Final'de göreceksiniz. Bunun için buradayım. A. Efes, Avrupa Ligi'nin en önemli 7-8 takımından biri" dedi.

    FAVORİM CSKA
    Geçen sezon favori gördüğü Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazandığını ancak bu sezon favorisinin Rus ekibi CSKA Moskova olduğunu belirten usta hoca, "F.Bahçe Doğuş yine Dörtlü Final'e kalır gibi duruyor. Avrupa'daki en tecrübeli hocaya sahipler. Şansları olabilir" diyerek arasının açık olduğu Zeljko Obdadovic'e zeytin dalı uzattı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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