Kartal kupada yarı finalde

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, yarı finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılar, yarı finalde TOFAŞ ile final mücadelesi verecek.

Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 3. dakikada 6-2 öne geçti. Strawberry ve Weems'in isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayan, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Can Altıntığ'ın basketine engel olamadı ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci periyoduna Kenan Sipahi, Clark ve Strawberry'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Strawberry'nin 14. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (29-19) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Lalanne'nin isabetli atışıyla 21. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 46-32. Kenan Sipahi ve Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 26. dakikada Strawberry'nin isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 67-44 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-63 galip ayrıldı.

"PTT Maçın Yıldızı" ödülünü, 14 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Strawberry aldı.