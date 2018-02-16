Kartal kupada yarı finalde
Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 80-63 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, yarı finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılar, yarı finalde TOFAŞ ile final mücadelesi verecek.
Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 3. dakikada 6-2 öne geçti. Strawberry ve Weems'in isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayan, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Can Altıntığ'ın basketine engel olamadı ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ikinci periyoduna Kenan Sipahi, Clark ve Strawberry'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Strawberry'nin 14. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (29-19) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Lalanne'nin isabetli atışıyla 21. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 46-32. Kenan Sipahi ve Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 26. dakikada Strawberry'nin isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 67-44 önde girdi.
Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-63 galip ayrıldı.
"PTT Maçın Yıldızı" ödülünü, 14 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Strawberry aldı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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