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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    kupada yarı finale yükseldi

    Tofaş kupada yarı finale yükseldi

    PTT Erkekler maçında , Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 80-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücum performansı düşük başlarken ilk periyot 13-13'lük eşitlikle geçildi. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı sayılarla geçilirken, devreye 34-33 önde girdi. Üçüncü periyotta oyundaki hakimiyetini artıran Sakarya BŞB Basketbol bu çeyreği 56-54 önde kapatsa da, maçın final bölümünü iyi oynayan TOFAŞ, parkeden 80-78'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
    TOFAŞ yarı finalde, çeyrek finalin son karşılaşması olan Beşiktaş Sompo Japan - Banvit maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.


    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:36
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