Tofaş kupada yarı finale yükseldi
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 80-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücum performansı düşük başlarken ilk periyot 13-13'lük eşitlikle geçildi. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı sayılarla geçilirken, TOFAŞ devreye 34-33 önde girdi. Üçüncü periyotta oyundaki hakimiyetini artıran Sakarya BŞB Basketbol bu çeyreği 56-54 önde kapatsa da, maçın final bölümünü iyi oynayan TOFAŞ, parkeden 80-78'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
TOFAŞ yarı finalde, çeyrek finalin son karşılaşması olan Beşiktaş Sompo Japan - Banvit maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:36
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Toplam 1
Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
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