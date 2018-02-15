Tofaş kupada yarı finale yükseldi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücum performansı düşük başlarken ilk periyot 13-13'lük eşitlikle geçildi. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı sayılarla geçilirken, TOFAŞ devreye 34-33 önde girdi. Üçüncü periyotta oyundaki hakimiyetini artıran Sakarya BŞB Basketbol bu çeyreği 56-54 önde kapatsa da, maçın final bölümünü iyi oynayan TOFAŞ, parkeden 80-78'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

TOFAŞ yarı finalde, çeyrek finalin son karşılaşması olan Beşiktaş Sompo Japan - Banvit maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.