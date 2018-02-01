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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Derbi Daçka'nın

    Derbi Daçka'nın

    EuroCup’ta iki temsilcimizin mücadelesinde Darüşşafaka Basketbol, sahasında konuk ettiği ’ı yenerek bir üst tura yükseldi

    Eurocup'ta dün gece oynanan Türk derbisinde kazanan 'ı evinde 77-63 mağlup eden Darüşşafaka oldu. İlk çeyreği Daçka 16-14 önde geçti. Galatasaray soyunma odasına 33-33'lük eşitlikle gitti. İkinci yarıda sahada Daçka fırtınası esti. Son bölüme 53-47 önde giren Daçka salondan da 77-63 galip ayrılarak kazanan takım oldu. Galatasaray'ın iddiasını kaybettiği grupta bu sonuçla Darüşşafaka lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bu arada FIBA Erkekler 2. tur J Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Macaristan'ın Alba Fehervar takımına evinde 78-75 mağlup oldu. Gaziantep ise evinde Riesen'e 72-67 mağlup oldu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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