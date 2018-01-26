CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tofaş'ta tesadüf olmaz

    Tofaş'ta tesadüf olmaz

    “Herhangi bir ekibi olmak istemiyoruz” diyen ’su Eroldu, “Bulunduğumuz nokta işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Altyapıya da çok büyük para harcayan bir takımız” ifadelerini kullandı

    Tahincioğlu Süper Ligi'ne fırtına gibi başlayan ve ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Tofaş, sezonun flaş takımları arasındaki yerini aldı. Bursa ekibi, ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alırken, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Günü kurtarma çabasında olmadıklarını belirten Eroldu, "Hep bir sonraki adım ne olacak ve bundan sonra nasıl ileri gidebiliriz şeklinde düşünüyoruz. Sporda başarı hiçbir zaman bir anda olmuyor. Herhangi bir basketbol takımı olmak istemiyoruz. Türkiye basketbol camiasındaki yerimizi farklılaştırmak istiyoruz" dedi. EROLDU, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bulunduğumuz nokta işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Biz bunu tesadüf olarak görmüyoruz. Aslında biz bunun tohumlarını 2. Lig'e düştüğümüz zaman attık. O sene hocamız Orhun Ene ile 5 yıllık bir anlaşma yaptık. Oyuncularla da uzun vadede anlaşmalar yaptık. Ben şuna inanıyorum. Başarı sadece pahalı takımla gelen bir şey değil. Makul bütçelerle bunu zorlamak çok daha değerli. Olay yalnızca sportif başarı olmamalı. A takımlara bu kadar büyük paralar harcanmasını doğru bulmuyorum. Biz altyapıya çok büyük para harcayan bir takımız."

    Tüm çalışmaları anlattı
    'su , Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'a yaptıkları çalışmalar ve gelecek planlamalarıyla ilgili birçok bilgi verdi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tofaş'ta tesadüf olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN