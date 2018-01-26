Tofaş'ta tesadüf olmaz
“Herhangi bir basketbol ekibi olmak istemiyoruz” diyen Tofaş CEO’su Eroldu, “Bulunduğumuz nokta işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Altyapıya da çok büyük para harcayan bir takımız” ifadelerini kullandı
"Bulunduğumuz nokta işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Biz bunu tesadüf olarak görmüyoruz. Aslında biz bunun tohumlarını 2. Lig'e düştüğümüz zaman attık. O sene hocamız Orhun Ene ile 5 yıllık bir anlaşma yaptık. Oyuncularla da uzun vadede anlaşmalar yaptık. Ben şuna inanıyorum. Başarı sadece pahalı takımla gelen bir şey değil. Makul bütçelerle bunu zorlamak çok daha değerli. Olay yalnızca sportif başarı olmamalı. A takımlara bu kadar büyük paralar harcanmasını doğru bulmuyorum. Biz altyapıya çok büyük para harcayan bir takımız."
Tüm çalışmaları anlattı
TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'a yaptıkları çalışmalar ve gelecek planlamalarıyla ilgili birçok bilgi verdi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:37
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Tofaş'ta tesadüf olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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