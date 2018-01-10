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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Daçka'dan Avrupa zaferi

    Daçka'dan Avrupa zaferi

    7DAYS Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz kendi sahasında ekibi 'yı 88-70 mağlup etti.

    Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-11 önde geçti. 2'nci periyotta oyundan düşen ekibi, kötü savunma performansıyla potasında 27 sayı gördü. Daçka buna rağmen devreye 40-38 önde girdi.

    3'üncü periyotta oyun üstünlüğünü tekrardan ele alan , periyodu 64-51 önde kapattı. Son periyotta da rakibine farkı kapatma fırsatı tanımayan Daçka, parkeden 88-70 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka gruptaki 2'nci maçında 2'nci galibiyetine uzanırken, 2'nci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

    SALON: Volkswagen
    HAKEMLER: Petri Mantyla, Clemens Fritz, Mykola Ambrosov
    DARÜŞŞAFAKA: Kidd 14, Wilbekin 20, Kartal 7, Cummings 4, Okben 5, Doğuş, Muhammed, Furkan 4, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Eric 5
    GRAN CANARIA: Oliver 7, Eriksson 6, Brussino, Seeley 24, Balvin 10, Baez 3, Pasecniks 5, Pauli 5, Tabaseda, Aguilar 10
    1'İNCİ PERİYOT: 24-11
    İLK YARI: 40-38
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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