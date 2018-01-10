Daçka'dan Avrupa zaferi

Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-11 önde geçti. 2'nci periyotta oyundan düşen İstanbul ekibi, kötü savunma performansıyla potasında 27 sayı gördü. Daçka buna rağmen devreye 40-38 önde girdi.



3'üncü periyotta oyun üstünlüğünü tekrardan ele alan Darüşşafaka, periyodu 64-51 önde kapattı. Son periyotta da rakibine farkı kapatma fırsatı tanımayan Daçka, parkeden 88-70 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka gruptaki 2'nci maçında 2'nci galibiyetine uzanırken, Gran Canaria 2'nci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Petri Mantyla, Clemens Fritz, Mykola Ambrosov

DARÜŞŞAFAKA: Kidd 14, Wilbekin 20, Kartal 7, Cummings 4, Okben 5, Doğuş, Muhammed, Furkan 4, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Eric 5

GRAN CANARIA: Oliver 7, Eriksson 6, Brussino, Seeley 24, Balvin 10, Baez 3, Pasecniks 5, Pauli 5, Tabaseda, Aguilar 10

1'İNCİ PERİYOT: 24-11

İLK YARI: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51