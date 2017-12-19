 TOFAŞ'ın rakibi ASVEL – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'ın rakibi ASVEL

    TOFAŞ'ın rakibi ASVEL

    Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda , D Grubu 9. hafta maçında yarın Fransa'nın ASVEL takımına konuk olacak.

    Lyon şehrindeki Astroballe Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. D Grubu'nda oynadığı son iki maçta Herbalife Gran Canaria ve Dolomiti Energia'ya mağlup olan , 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Evinde oynadığı maçta ASVEL'i 82-81 mağlup etmeyi başaran mavi-yeşilliler, Fransa deplasmanında da kazanan taraf olması halinde rakibini ikili averajda geride bırakacak.

    İç sahadaki tek yenilgisini Gran Canaria karşısında alan Fransız ekibi ise son üç maçını kazanarak 3'te 3 yaptı.

    Öte yandan, TOFAŞ kafilesi bugün Lyon şehrine gidecek. Bursa temsilcisi, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Astroballe Arena'da yapacağı antrenmanın ardından yarın sabah gerçekleştireceği ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:35
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