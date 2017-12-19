TOFAŞ'ın rakibi ASVEL
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 9. hafta maçında yarın Fransa'nın ASVEL takımına konuk olacak.
Lyon şehrindeki Astroballe Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. D Grubu'nda oynadığı son iki maçta Herbalife Gran Canaria ve Dolomiti Energia'ya mağlup olan TOFAŞ, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Evinde oynadığı maçta ASVEL'i 82-81 mağlup etmeyi başaran mavi-yeşilliler, Fransa deplasmanında da kazanan taraf olması halinde rakibini ikili averajda geride bırakacak.
İç sahadaki tek yenilgisini Gran Canaria karşısında alan Fransız ekibi ise son üç maçını kazanarak 3'te 3 yaptı.
Öte yandan, TOFAŞ kafilesi bugün Lyon şehrine gidecek. Bursa temsilcisi, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Astroballe Arena'da yapacağı antrenmanın ardından yarın sabah gerçekleştireceği ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:35
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
TOFAŞ'ın rakibi ASVEL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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