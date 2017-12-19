 Demir İnşaat, Egis Körmend'le karşılaşacak – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Demir İnşaat, Egis Körmend'le karşılaşacak

    Demir İnşaat, Egis Körmend'le karşılaşacak

    Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Macaristan'ın Egis Körmend takımını konuk edecek.

    Kupada ikinci tur J Grubu'nun ilk haftasındaki -Egis Körmend mücadelesi, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Demir İnşaat Büyükçekmece, kupada ilk tur G Grubu'nu lider tamamlamıştı.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:37
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