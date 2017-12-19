Demir İnşaat, Egis Körmend'le karşılaşacak
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Macaristan'ın Egis Körmend takımını konuk edecek.
Kupada ikinci tur J Grubu'nun ilk haftasındaki Demir İnşaat Büyükçekmece-Egis Körmend mücadelesi, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Demir İnşaat Büyükçekmece, kupada ilk tur G Grubu'nu lider tamamlamıştı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:37
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Demir İnşaat, Egis Körmend'le karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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