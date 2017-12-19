Beşiktaş Sompo Japan Oostende'yi rahat geçti!

Maça hızlı başlayan Beşiktaş henüz ilk çeyrekte kontrolü eline aldı ve bu çeyrekte 9 sayılık fark yakaladı. İkinci çeyrekte de ipleri elinde tutan temsilcimiz, bu çeyrekte farkı giderek açtı ve soyunma odasına 49-33'lük skorla girdi.

Üçüncü çeyreğe 12-0'lık seriyle başlayan Oostende farkı bir anda 4'e kadar çekti. Ancak Beşiktaş çok çabuk toparlanırken, farkın daha da inmesine izin vermedi ve son çeyreğe 70-57'lik skorla önde girdi.

Son çeyrekte oyunun genelinde olduğu gibi kontrolü elinden bırakmayan temsilcimiz, grupta hem iyi gidişatını, hem de liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'ta Kenan Sipahi 9 sayı-1 ribaunt yaparken, Earl Clark 16 sayı-5 ribaunt, Erkan Veyseloğlu 2 sayı-1 asist, Sertaç Şanlı 18 sayı-7 ribaunt, DJ Strawberry 14 sayı-10 asist, Jon Diebler 14 sayı-4 asist, Kyle Weems 2 sayı-1 ribaunt, Augusto Lima 5 sayı-3 ribaunt ve Ryan Boatright 7 sayı-4 asist yaptı.

Oostende'de Vincent Kesteloot 19 sayı yaparken, Dusan Djordjevic 13 sayı, Chase Fieler 12 sayı ve Vladimir Mihailovic 11 sayı yaptı.

1. Periyot: 24-15

2. Periyot: 25-18

3. Periyot: 21-24

4. Periyot: 17-20