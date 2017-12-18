 Tecrübeli hoca ile 1,5 yıllık imza! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Tecrübeli hoca ile 1,5 yıllık imza!

    Tecrübeli hoca ile 1,5 yıllık imza!

    Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Perasovic ile yolları ayırdıktan sonra Ergin Ataman ile el sıkışan Anadolu Efes, anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

    Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde;

    Anadolu Efes'te baş antrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi. Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

    Üçüncü dönem Anadolu Efes'te teknik patronluk görevini üstlenecek olan Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında ve 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmıştı.

    Ergin Ataman'ın kariyerinde bir Euroleague üçüncülüğü, bir EuroCup, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası, altyapılarda da bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

    Ergin Ataman'a yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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