 Muratbey Uşak kabus görüyor – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    kabus görüyor

    <a href="/index/muratbey-usak?id=7cbf5cd3-22e1-44d6-8a6e-0d7354864f4b" class="" rel="tag">Muratbey Uşak</a> kabus görüyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düşme-kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Pınar Karşıyaka'ya da 92-86 mağlup olarak 11 haftada 1 galibiyetle son sırada kalan , en kötü sezonunu yaşıyor.

    Son 5 yıldır yer aldığı ligde ilk kez üst üste 8 maçını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip büyük hayal kırıklığı yarattı. Evinde 7 kişilik rotasyonla oynayan Karşıyaka'ya yenilerek kurtuluş hattına çıkan rakibinin 2 galibiyet gerisine düşen Uşak, her geçen hafta daha fazla umutsuzluğa sürükleniyor. Yıllardır dümeninde bulunduğu takımı mahalli liglerden Avrupa'ya kadar taşıyıp 5 sezondur ligde tutan Antrenör Ozan Bulkaz da Karşıyaka yenilgisinden sonra ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bulkaz, " Yönetimimiz bir karar alırsa saygıyla uyarız" dedi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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