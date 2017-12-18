Son 5 yıldır yer aldığı ligde ilk kez üst üste 8 maçını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip büyük hayal kırıklığı yarattı. Evinde 7 kişilik rotasyonla oynayan Karşıyaka'ya yenilerek kurtuluş hattına çıkan rakibinin 2 galibiyet gerisine düşen Uşak, her geçen hafta daha fazla umutsuzluğa sürükleniyor. Yıllardır dümeninde bulunduğu takımı mahalli liglerden Avrupa'ya kadar taşıyıp 5 sezondur ligde tutan Antrenör Ozan Bulkaz da Karşıyaka yenilgisinden sonra ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bulkaz, " Yönetimimiz bir karar alırsa saygıyla uyarız" dedi.