Muratbey Uşak kabus görüyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düşme-kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Pınar Karşıyaka'ya da 92-86 mağlup olarak 11 haftada 1 galibiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak, en kötü sezonunu yaşıyor.
Son 5 yıldır yer aldığı ligde ilk kez üst üste 8 maçını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip büyük hayal kırıklığı yarattı. Evinde 7 kişilik rotasyonla oynayan Karşıyaka'ya yenilerek kurtuluş hattına çıkan rakibinin 2 galibiyet gerisine düşen Uşak, her geçen hafta daha fazla umutsuzluğa sürükleniyor. Yıllardır dümeninde bulunduğu takımı mahalli liglerden Avrupa'ya kadar taşıyıp 5 sezondur ligde tutan Antrenör Ozan Bulkaz da Karşıyaka yenilgisinden sonra ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bulkaz, " Yönetimimiz bir karar alırsa saygıyla uyarız" dedi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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