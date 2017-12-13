Karşıyaka evinde mağlup
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 79-70 mağlup olup 3’üncü yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan temsilci ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçerken, ilk çeyreği de 18-12 galip tamamladı. İkinci periyotta Pınar Karşıyaka oyunda dengeyi kurdu. Farkı bir ara 3'e indiren Kaf-Kaf, hücumdaki atakları değerlendiremedi. Sassari devre arasına 4 sayı farkla önde girdi: 35-39. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Dinamo Sassari 58-51'lik avantajla finale başladı. Pınar Karşıyaka savunmada rakibini durduramayınca maçı 9 sayı farkla kaybetti: 70-79
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:59
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
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