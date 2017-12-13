Karşıyaka evinde mağlup

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan temsilci ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçerken, ilk çeyreği de 18-12 galip tamamladı. İkinci periyotta Pınar Karşıyaka oyunda dengeyi kurdu. Farkı bir ara 3'e indiren Kaf-Kaf, hücumdaki atakları değerlendiremedi. Sassari devre arasına 4 sayı farkla önde girdi: 35-39. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Dinamo Sassari 58-51'lik avantajla finale başladı. Pınar Karşıyaka savunmada rakibini durduramayınca maçı 9 sayı farkla kaybetti: 70-79