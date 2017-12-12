Galatasaray, Sopron Basket'i ağırlayacak

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan 11 puanlı Galatasaray, averajla 4. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip Sopron Basket ise averajla 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Sopron Basket'e deplasmanda 72-55 kaybetmişti.