Galatasaray, Sopron Basket'i ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan 11 puanlı Galatasaray, averajla 4. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip Sopron Basket ise averajla 2. basamakta bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Sopron Basket'e deplasmanda 72-55 kaybetmişti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:42
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Güzel kura çektik
Toplam 1
Yorum
Mert ALLAH VAR GAM YOK BİRDE BAK RÜZGAR TERSİNE ESMİŞ HERŞEY MÜMKÜN ŞU ALMANLARA BİR GÜNÜNÜ GÖSTER ALLAHIM
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Burak Yılmaz'dan "kaza" açıklaması"
Toplam 6
Yorum
Murat Burak ayrıca alkollü araç kullanmaktan altı ay trafikten men edilmeli. Yazık topluma kötü örnek oluyorlar çok büyük vebal.
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Manuel Neuer Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Toplam 2
Yorum
karakartal Neuer belkide dünyanın en iyi kalecisi onun yokluğu Bayern için büyük eksiklik.
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