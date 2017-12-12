 Galatasaray, Sopron Basket'i ağırlayacak – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray, Sopron Basket'i ağırlayacak

    Galatasaray, Sopron Basket'i ağırlayacak

    , FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i ağırlayacak.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan 11 puanlı Galatasaray, averajla 4. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip Sopron Basket ise averajla 2. basamakta bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Sopron Basket'e deplasmanda 72-55 kaybetmişti.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:42
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